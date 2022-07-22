الاستخبارات البريطانية تعلق على قدرة روسيا على التجسس في أوروبا

2022/07/22 | 00:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6) ريتشارد مور إن روسيا فقدت قدرتها على التجسس في أوروبا "بمقدار النصف".

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