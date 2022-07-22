2022/07/22 | 01:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i5h8Hp0HWmQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاستهداف التركي.. تطورات متسارعة والملف في مجلس الأمن في #العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاستهداف التركي.. تطورات متسارعة والملف في مجلس الأمن في #العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).