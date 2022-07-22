موسكو تتهم واشنطن بالاستيلاء على الحبوب والنفط السوري بشكل يومي

2022/07/22 | 01:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اتهمت روسيا، الولايات المتحدة بالاستيلاء على الحبوب والنفط بشكل يومي من سوريا وتحديدا من شرقي نهر الفرات.وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المناطق الوحيدة التي لا تسيطر عليها …

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