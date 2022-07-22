2022/07/22 | 01:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت العتبة الحسينية المقدسة تقديم

مختلف انواع الخدمات الطبية

والاستشارية الى المواطنين من الجنسين

ومن جميع انحاء العراق لثلاثة ايام

بمناسبة يومي المباهلة والتصدق

بالخاتم، في مؤسسة الشيخ احمد الوائلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشرى سارة للعراقيين :خدمات طبية مجانية تقدمها العتبة الحسينية ثلاثة ايام في مؤسسة احمد الوائلي..تعرف التفاصيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشرى سارة للعراقيين :خدمات طبية مجانية تقدمها العتبة الحسينية ثلاثة ايام في مؤسسة احمد الوائلي..تعرف التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).