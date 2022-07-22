فلاحو كربلاء يناقشون ظاهرة التصحر ومكافحتها بالمحافظة

2022/07/22 | 01:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل صباح اليوم الخميس في مبنى

الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة وسط

المدينة القديمة الإعلامي والناشط

المدني (جلال شراد) المهتم بمكافحة

التصحر للاتفاق على عقد جلسات لتقديم

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