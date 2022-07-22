وزارة الزراعة تمنع استيراد ستة محاصيل

2022/07/22 | 01:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، منعها

استيراد ستة محاصيل، عازية السبب إلى

وفرتها محلياً.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد

النايف في بيان صحفي إنه “استنادا الى

الصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع

وفتح ال

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