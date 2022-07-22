2022/07/22 | 01:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/22 | 01:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).