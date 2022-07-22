2022/07/22 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دور الولايات المتحدة في دعم الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظرة أميركية على تشكيل الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظرة أميركية على تشكيل الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).