2022/07/22 | 02:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I_kzI8aSkdk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة حداد متسابقات ملكة جمال العراق على ارواح شهداء العراق جراء القصف التركي على دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقفة حداد متسابقات ملكة جمال العراق على ارواح شهداء العراق جراء القصف التركي على دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).