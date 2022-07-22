السنغال افضل منتخب افريقي لعام 2022

2022/07/22 | 02:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةفاز منتخب السنغال بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2022، بعد فوزه ببطولة كأس أمم إفريقيا وتأهل على كأس العالم، وبعد منافسة مع منتخبي مصر والكاميرون

كنا فاز السنغالي باب ماتار سار لاعب توتنهام بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2022، متفوقا على التونسي حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد، والإيفواري كريم كوناتي لاعب ريد بول سالزبورج.

وحسمت الغانية إيفلين بادو فوزها بجائزتها الثانية في الحفل، بعد الفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل القارة، فازت أيضا بجائزة أفضل لاعبة شابة.

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