شاهد بالفيديو.. كيف سترد تركيا على قصف الطائرات العراقية ؟

2022/07/22 | 02:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iQYHNM26Hz0

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