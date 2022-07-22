2022/07/22 | 03:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Posx2OBzek8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية: ما حصل هو اعتداء على الأمن القومي العربي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية: ما حصل هو اعتداء على الأمن القومي العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).