الزمالك يفوز على الأهلي ويتوج بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه

2022/07/22 | 03:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أحرز الزمالك هدفين في الشوط الأول، ليتغلب على غريمه التقليدي الأهلي 2-1 ويتوج بطلا للقب “النسخة المنسية” لكأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021 في استاد القاهرة مساء الخميس.وارتكب محمد الشناوي، حارس وقائد الأهلي، خطأ فادحا بخروجه من مرماه، ليرسل التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة عرضية على رأس أحمد سيد “زيزو”، الذي منح […]

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