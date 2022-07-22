مشكلة الإسلاميين مع المرأة 

2022/07/22 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فهل تدعوا الشريعة التي تأمر نساء بتعرية "أثدائهن" في الشوارع إلى الحشمة أم أنها في الحقيقة تدعوا إلى الفحش والفجور؟ وللقارئ الحكم في هذا الأمر!

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