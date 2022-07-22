2022/07/22 | 04:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x4wY4_JhRwg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساعد أسبق لوزير الخارجية الأميركي: الكونغرس استثمر أموالا طائلة بالعراق ولا يريد خسارة العلاقة معه) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مساعد أسبق لوزير الخارجية الأميركي: الكونغرس استثمر أموالا طائلة بالعراق ولا يريد خسارة العلاقة معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).