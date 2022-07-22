سوريا: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين إثر

2022/07/22 | 04:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، يوم الجمعة، مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين إثر قصف بالصواريخ، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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