المغربي أشرف بن شرقي يعلن رحيله عن الزمالك.. ويوجه رسالة إلى الجماهير

2022/07/22 | 06:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، يوم الجمعة، رحيله عن نادي الزمالك المصري بعد ساعات من الفوز بكأس مصر موسم 2020-2021 بعدما هزم فريق الأهلي 2-1.

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