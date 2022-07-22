موسكو تحظر دخول 39 أستراليا الأراضي الروسية

2022/07/22 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا الخميس أنها فرضت على 39 مواطنا أستراليا يعملون في أجهزة الأمن والدفاع، حظر دخول إلى أراضيها، في إجراء وضعته في إطار الرد على عقوبات فرضتها كانبيرا على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

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