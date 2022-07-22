2022/07/22 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة المصرية على تأهيل أول شركتين تابعتين للجيش للطرح بالبورصة، وهما وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي، وذلك ضمن خطة حكومية سبق الكشف عنها لطرح أصول على القطاع الخاص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. بدء أولى خطوات طرح شركتين تابعتين للجيش بالبورصة.. وخبراء يعلقون) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. بدء أولى خطوات طرح شركتين تابعتين للجيش بالبورصة.. وخبراء يعلقون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).