رغم هبوطه.. الذهب يتجه لتحقيق أول مكسب في 6 أسابيع

2022/07/22 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تراجعت جاذبية المعدن الأصفر بفعل ارتفاع الدولار والمخاوف من رفع شديد لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية بهدف كبح الضغوط التضخمية.وبحلول الساعة 0114 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1714.72 دولار للأونصة.وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام […]

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الذهب يتجه لتحقيق أول مكسب في 6 أسابيع أولاً على ايرث نيوز.

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