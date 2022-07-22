توقعات بإقبال ضعيف.. تونس تستعد لاستفتاء على الدستور الجديد

2022/07/22 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه التونسيون، الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس ويمثل مرحلة مفصلية في تونس الديموقراطية الناشئة وسط مخاوف من "انحراف سلطوي".

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