2022/07/22 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل ينهي تكليف هدى سجاد من مهامها وتعيين بديل عنها (وثيقة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل ينهي تكليف هدى سجاد من مهامها وتعيين بديل عنها (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل ينهي تكليف هدى سجاد من مهامها وتعيين بديل عنها (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).