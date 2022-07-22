الرافدين يطلق قروض جديدة لهذه الفئة.. 25 مليوناً

2022/07/22 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، منح قرض 25 مليون لأصحاب المحال والورش والمهن الاخرى.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "منح قرض 25 مليون لاصحاب المحال والورش والمهن الاخرى".

وأضاف أن "التقديم على قروض المشاريع الصغيرة لاصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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