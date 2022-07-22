نائب: سنطرح عدة خيارات خلال جلسة السبت ضد تركيا بضمنها العسكرية

2022/07/22 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن الاطار التنسيقي عقيل الفتلاوي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جلسة البرلمان الطارئة لمناقشة الاعتداء التركي، مبينا انه وخلال استضافة الوزراء الأمنيين والخارجية سيتم اتخاذ عدة اجراءات فضلا عن مناقشة اتخاذ الخيار العسكري. وقال الفتلاوي لـ (بغداد اليوم) ان "جلسة البرلمان الطارئة التي ستعقد بعد غد السبت ستشهد استضافة وزيري الخارجية والدفاع لبحث اتخاذ خيارات عديدة للرد على تركيا ومنها الخيار العسكري".واضاف ان " الوضع الذي مر بهالعراق قد يكون جعل تركيا اكثر قوة عسكرية منا لكن الجيش وأبناء الشعب العراقي قادرين للدفاع عن الوطن ولدينا كل الحق بالرد على تركيا بعد ان تطاولت اكثر من مرة وتعدى الأمر الوصول الى للدم العراقي.وبين الفتلاوي ان" رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية إحسان العوادي استقبل السفير التركي في العراق في طريقة لا تليق بالسفير واعادة جزء من الهيبة لمكانة العراق وبتالي فأننا وبما نملك يجب ان نواجه الاستهتار وسنأخذ بثأر الشهداء الذين سقطوا بالقصف التركي".

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