الرافدين يمنح 25 مليون دينار قروض لأصحاب المحال والورش

2022/07/22 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن منح 25 مليون دينار لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى.وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن "المصرف قرر منح قروض 25 مليون دينار لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى".وأشار إلى أن "التقديم على قروض المشاريع الصغيرة لأصحاب المحال التجارية والورش والمهن الأخرى يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".





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