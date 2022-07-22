علماء يكتشفون طريقة جديدة ومبتكرة لرؤية تشكل الكون

2022/07/22 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكتشف العلماء طريقة جديدة ومبتكرة لرؤية البدايات الأولى لتشكل الكون، بحسب دراسة حديثة.فقد توصلت الدراسة، التي نشرت بعنوان “ريتش: التجربة الراديوية للهيدروجين الكوني” في دورية “علم الفلك الطبيعي” اليوم الجمعة، إلى طريقة أو وسيلة “للنظر” من حلال الضباب الكوني الذي تشكل في البدايات الأولى لتشكل الكون ورؤية الضوء المنبعث من النجوم والمجرات […]

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