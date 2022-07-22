إيران: السعودية مستعدة لنقل الحوار إلى المستوى السياسي العلني.. ودولتان خليجيتان سترسلان سفيريهما إلى طهران

2022/07/22 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخميس، أن العراق أبلغ بلاده باستعداد السعودية لنقل المفاوضات الإمنية إلى المستوى السياسي وبشكل علني وأشار إلى أن طهران تبادل الرياض الاستعداد نفسه

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