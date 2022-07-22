الرافدين يعلن عن قروض جديدة

2022/07/22 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، عن منح قروض جديدة.

وذكر المصرف في بيان أن “قروض ٢٥ مليون ستمنح لاصحاب المحال والورش والمهن الاخرى”.

واضاف أن “التقديم على قروض المشاريع الصغيرة لاصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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