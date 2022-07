نائب يطرح اقتراحاً لمعالجة أزمة السكن في العراق

2022/07/22 | 11:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح النائب عن تحالف الفتح عزيز شريف المياحي، اعتماد صيغة المجمعات السكنية الميسرة واطئة الكلفة بالتنسيق بين الحكومة والمستثمرين كوسيلة لحل ازمة السكن لأكثر من ثلثي العراقيين ممن لا يملكون دار سكن.

وقال المياحي في بيان، ان “ازمة السكن في العراق هي واحدة من اعمق و أكثر المشاكل تعقيدا رغم كثرة الوعود والمقترحات التي قدمت لمعالجتها”، مبينا ان “الحل ضمن رؤيتنا هو ابسط واسهل ومن الممكن العمل به خلال وقت قياسي ودون تكليف الحكومة اي اموال او اثقال كاهل المواطنين”.

واضاف المياحي، ان “الحل يمكن اختصاره من خلال حصول شراكة بين الحكومة والمستثمرين يتم توفير الأرض والتسهيلات في المعاملات الحكومية مقابل تكفل المستثمرين ببناء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات ضمن نظام المساكن واطئة الكلفة يتم توزيعها للمواطنين بمبلغ يكون قسطه الاول لا يتجاوز الخمسين مليون دينار والباقي يتم تقسيطه بشكل مريح دون فوائد”، لافتا الى ان “تلك المجمعات تتضمن مرافق حيوية وخدمية متكاملة اضافة الى توفير ورش عمل فيها توفر للساكنين فيها فرص عمل ضمن الاختصاص”.

وتابع ان “هذا الحل هو الخطوة الوحيدة التي يمكن من خلالها معالجة ازمة السكن وبشكل مريح للدولة والمواطن اضافة الى حل جزء مهم من مشكلة البطالة، وضمن دورنا البرلماني فنحن على اتم الاستعداد للتنسيق مع جميع الأطراف لتوفير التسهيلات التشريعية التي تضمن تحقيق هذا الهدف وتحل مشكلة ارهقت الكثيرين”.

