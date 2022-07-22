2022/07/22 | 11:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يستعد الحشد الشعبي لتنظيم استعراض عسكري، بمناسبة الذكرى الثامنة للتأسيس، في وقت تزداد الهجمة...

ظهرت المقالة الحشد يتحضّر ليوم التأسيس باستعراض كبير..



ومحللون: محاولات التهميش فشلت أولاً على المسلة.

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