2022/07/22 | 11:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اضحت العقارات في العراق هي الأغلى في دول المنطقة، مقابل تفاقم أزمة السكن والانتشار...

ظهرت المقالة ارتفاع “غير طبيعي” في أسعار العقارات بالعراق وأزمة السكن تتفاقم أولاً على المسلة.

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