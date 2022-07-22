بعد 5 أيام على زواجه... العريس عباس الى مثواه الأخير‎‎

2022/07/22 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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عريس بغداد "عباس" الى مثواه الأخير...



وذووه يطالبون بإجراءات حقيقية ورادعة.

شيع اهالي بغداد جثامين شهداء القصف التركي، من بينها جثمان الشاب عباس الذي استقبله ذووه بالدموع والنحيب.لم يمض سوى خمسة ايام على زواجه، عاد بعدها محمولا على الاكتاف، عباس الذي ذهب برفقة زوجته لمدينة زاخو، استشهد اثر القصف التركي وجرحت زوجته، بحصيلة تجاوزت الثلاثين مواطنا بين شهيد وجريح.

ويطالب ذوو الضحية بتحرك عاجل ازاء تلك الاعتداءات، وعدم الاكتفاء بالاستنكارات التي لاتتعدى كونها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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