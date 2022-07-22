اعتقال تاجر مخدرات بحوزته أكثر من خمسة الآف حبة وسط بغداد

2022/07/22 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال تاجر مخدرات بحوزته أكثر من خمسة الآف حبة وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مكافحة المخدرات اطلقت النار بالفضاء اثناء عملية القبض على شخص تولد ١٩٩١ يتاجر بالمواد المخدرة ضمن ساحة الاندلس بالقرب من مستشفى الشيخ زايد".وأضاف ان "التاجر ضبط بحوزته ٥١٠٠ حبة مخدرة وابرة ترامدول"، لافتا الى، "تسليمه الى احد المراكز لاتخاذ الاجراءات الاصولية".

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