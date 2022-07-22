الأمانة العامة تعلن الشروع بمعالجة ملوحة نهر الفرات بين ثلاث محافظات

2022/07/22 | 11:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - وسام الملاأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن الشروع بمعالجة ملوحة نهر الفرات بين ثلاث محافظات، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة عليا لمعالجة التغيرات المناخية والتصحر في المحافظات الجنوبية والغربية.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة العامة بدأت بمعالجة ملوحة نهر الفرات بين محافظات الديوانية والمثنى وذي قار"، مبيناً أن "المقترح قدم من الأمانة العامة إلى مجلس الوزراء والذي بدوره صوت عليه ".وأضاف مجيد أن "لجنة عليا لمعالجة التغيرات المناخية والتصحر في المحافظات الجنوبية والغربية تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء".وأوضح أن "اللجنة بانتظار انعقاد اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لغرض وضع الرؤى والخطط الأساسية ومن ثم الشروع في عملها".





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