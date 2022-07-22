2022/07/22 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستهداف قاعدة بامرني التركية في دهوك بطائرتين مسيرتين .وقال المصدر لـ” المركز الخبري الوطني”، أن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة بامرني التركية شمال محافظة دهوك .[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف قاعدة تركية بالطائرات المسيرة في دهوك المركز الخبري الوطني.

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