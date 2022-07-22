2022/07/22 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تُفهم النوبة القلبية بشكل أساسي من حيث ارتباطها بالأمراض المصاحبة الأخرى (وجود أكثر من حالة واحدة في نفس الوقت)، مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.ويمكن أن يؤدي التوقف المفاجئ في تدفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادة عند الاستحمام قد “تسبب” نوبة قلبية المركز الخبري الوطني.

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