2022/07/22 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار كبير لصهريج محمل بوقود الكاز بعينكاوه في اربيل ( فيديو)

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