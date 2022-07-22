الحشد الشعبي يحدد موعد انطلاق فعاليات استعراضه العسكري في ديالى

2022/07/22 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن موعد ومكان استعراضه العسكري بمناسبة يوم تأسيسه.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "ستنطلق فعاليات الاستعراض العسكري الكبير لقوات الحشد الشعبي لمناسبة العيد السنوي الثامن لذكرى التأسيس وانطلاق عمليات تحرير المدن المغتصبة من عصابات داعش الإرهابية". واضاف، انه "ينظم الاستعراض بمشاركة عزيزة لعدد من صنوف قواتنا المسلحة من تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، في معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي بمحافظة ديالى يوم السبت ٢٣ / ٧/ ٢٠٢٢".

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