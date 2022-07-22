2022/07/22 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، إن شرطة المنطقة أحالت إلى النيابة العامة مواطناً "متواطئ" في نقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين غير المسلمين إلى المنطقة المقدسة عبد مسار خاص بالمسلمين فقط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

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