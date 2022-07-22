2022/07/22 | 11:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتواجد فريق برشلونة في لاس فيغاس استعدادا لمواجهة غريمه ريال مدريد، فيما تتساءل الجماهير عما إذا كان النجم الجديد روبرت ليفاندوفسكي سيكون حاضرا أم لا.وسيتواجه الغريمان التقليديان في وقت مبكر من صباح يوم الأحد على أرضية ملعب “كشمان فيلد”، في إطار استعداداتهما للموسم الكروي، الذي سينطلق بعد أيام قليلة.وتعاقد الفريق الكتالوني […]

ظهرت المقالة مباراة ليفاندوفسكي الأولى مع برشلونة..



هل تكون أمام الريال؟ أولاً على ايرث نيوز.

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