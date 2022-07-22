متوفقًا على

2022/07/22 | 11:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع صافي ثروة الملياردير الهندي غواتام أداني، صاحب مجموعة "أداني"، إلى 112.5 مليار دولار، ليصبح رسميًا رابع أغنى شخص على مستوى العالم، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.وبذلك يتفوق الهندي "أداني" أداني - الذي أسس أعماله في التجارة …

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