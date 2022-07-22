الجزائر.. الشرطة تولي أول امرأة في تاريخها بمنصب رئيس أمن ولاية

2022/07/22 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت، خديجة بوجلطية قوادري، إنجازا تاريخيا بعد أن أصبحت أول امرأة تجلس على كرسي رئيس أمن ولاية في الجزائر.

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