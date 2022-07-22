2022/07/22 | 11:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8NjvKCoejyw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النازحون الايزيديون... هربا من الارهاب الى بؤس المخيمات -بعد التحري - الحلقة ٧٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النازحون الايزيديون... هربا من الارهاب الى بؤس المخيمات -بعد التحري - الحلقة ٧٤) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).