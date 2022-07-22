شاهد كيف يحاول الذكر أسر قلب الأنثى.. طقوس مواعدة غريبة بين طيور نادرة

2022/07/22 | 12:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر طيور الغطّاس ذات القلنسوة الحمراء واحدة من أندر الأنواع في أمريكا الجنوبية، ويمكن القول إنها أحد أكثر الأنواع إثارة للدهشة، وربما لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر على وجه كوكب الأرض، ولم يتبقّ من هذه الفصيلة سوى 750 طائرًا فقط، وفي هذا الفيديو يتكشف لنا جانبًا آخر من حياة هذه المخلوقات، ويمكننا التعرف على طقوس المواعدة لدى هذه الطيور.

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