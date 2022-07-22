ثلاثة مصابين بنزاع عشائري في البصرة

2022/07/22 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "النزاع نتج عنه لغاية الان اصابة 3 اشخاص كحصيلة اولية".

واوضح، ان "النزاع اندلع بين ابناء عم نتيجة خلافات مالية وتوزيع قطع اراضي زراعية داخل بستانهم، حيث تحول النقاش الى تلاسن وبعدها الى مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة".

وتشهد محافظة البصرة بشكل عام وقضاء الهارثة بشكل خاص نزاعات عشائرية بشكل مستمر لاسباب مختلفة.

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