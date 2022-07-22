تفاصيل اجتماع الرئاسات وقادة القوى السياسية بشأن الاعتداء التركي

2022/07/22 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات وقادة القوى السياسية

والأحزاب والكتل الوطنية العراقية

وممثلوهم، مساء الخميس، اجتماعاً في

القصر الحكومي ببغداد، بدعوة من رئيس

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للتباحث

في مستجدات الأوضاع الأمني

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