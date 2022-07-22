ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا في عام 2022

2022/07/22 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج السنغالي ساديو ماني، المنتقل

حديثا إلى صفوف بايرن ميونخ، بجائزة

أفضل لاعب بأفريقيا في عام 2022، خلال

الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي

لكرة القدم "كاف", في المغرب.

وحصد ماني الجائزة متفوقا على الث

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