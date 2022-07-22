2022/07/22 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الزمالك بلقب كأس مصر للمرة 28 في

تاريخه، بعد التغلب على غريمه التقليدي

الأهلي (2-1)، مساء اليوم الخميس باستاد

القاهرة، في نهائي النسخة المؤجلة من

الموسم الماضي (2020-2021).

وسجل للزمالك أحمد سيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزمالك يتغلب على الأهلي ويتوج بكأس مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزمالك يتغلب على الأهلي ويتوج بكأس مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).