2022/07/22 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ،اليوم الجمعة، انطلاق حملات لإزالة بعض التجاوزات على البيوت التراثية بمركز مدينة العمارة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "شرطة محافظة ميسان قامت بمتابعة ورصد التجاوزات الحاصلة على المباني التراثية في سوق العمارة الكبير"، مشيراً الى أنه "تمت ملاحظة وجود بعض الترميمات التي تغير من معالم هذه الدور وتجعلها عبارة عن بنايات حديثة العهد، وتم إيقافها على الفور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأضاف أن "قسم الآثار والتراث في مديرية شرطة ميسان باشر بجهود استثنائية للنهوض بواقع المباني التراثية وحمايتها من التجاوزات الحاصلة والعمل على إشاعة الثقافة التراثية وكيفية المحافظة على البيوت التراثية من التجاوز وفق قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 ساري المفعول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق حملة أمنية لإزالة التجاوزات على البيوت التراثية في العمارة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق حملة أمنية لإزالة التجاوزات على البيوت التراثية في العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).