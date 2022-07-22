هكذا تحولت مواقع التواصل إلى أداة للتسول في العراق

2022/07/22 | 13:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إلى أداة جديدة للتسول والكسب غير المشروع والنصب والاحتيال، سواء من عصابات الجريمة المُنظمة أو الأشخاص العاديين.

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